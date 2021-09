Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im monatelangen Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL haben beide Seiten eine Einigung erzielt. Das teilten Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag in Berlin mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.