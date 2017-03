Oskar Lafontaine fordert Ende des Euro

Ex-Linkenchef Lafontaine sieht den Euro als gescheitert und fordert ein Ende der europäischen Gemeinschaftswährung.

Oskar Lafontaine – der ehemalige Chef der Linkspartei – wagt sich mit einem radikalen Vorschlag nach vorn. Lafontaine fordert im Interview mit dem Spiegel ein Ende des Euro als europäische Gemeinschaftswährung und spricht sich damit auch klar gegen ein Verbleiben des krisengeschüttelten Griechenlands in der Eurozone aus.

Mit den Worten „Der Euro ist ein Rückschritt im historischen Projekt der europäischen Integration. Der Euro ist schon gescheitert, wir dürfen uns da keinen Illusionen hingeben“ wird der linke Politiker zitiert. Lafontaine plädiert für eine Rückkehr zum System, der Währungsschlage, in dem die europäischen Einzelwährungen innerhalb einer gewissen Bandbreite schwanken können.

„Wichtig ist, dass Griechenland wieder die Möglichkeit erhält abzuwerten, um mit seinen Produkten wettbewerbsfähig zu werden. Es ist überdeutlich, dass Griechenland unter den gegenwärtigen Bedingungen einer starren Währung keinen wirtschaftlichen Erfolg haben kann.“ führt Lafontaine weiter aus.

Dem Ex-Linken-Chef ist allerdings bewusst, dass er sich mit seinem Vorstoß jenseits der Linie seiner eigenen Partie bewegt, die am Euro als europäische Gemeinschaftswährung – trotz aller Kritik an der aktuellen Rettungspolitik der Bundesregierung – festhält. Mit den Worten „Es ist für mich keine neue Erfahrung, dass ich in Fragen der Währungspolitik auf Widerspruch stoße“ beschreibt Lafontaine seine Einsicht.

Sebastian Fiebiger: Meine Meinung zum Euro / Grexit

Ein isolierter Grexit ist für mich kaum vorstellbar. Ich denke, die Eurozone und die Europäische Union stehen an einem Scheideweg. Europa muss sich entscheiden, ob es – etwa nach dem Modell der Vereinigten Staaten – enger zusammenwachsen will oder das gemeinsame Projekt Europa angesichts der Schwierigkeiten aufgeben will. Im Moment rächen sich die Konstruktionsfehler der Währungsunion. Man kann sie entweder reparieren und vorangehen oder aufgeben und einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ich präferiere klar die weitere europäische Integration.

Ich glaube auch nicht daran, dass die Wiedereinführung der Drachme und die sich anschließende Abwertung Griechenland wirklich helfen würde. Von Währungsabwertungen profitieren am ehesten exportstarke Wirtschaften. Griechenland ist aber in hohem Maße von Importen abhängig, die sich bei einer Abwertung der eigenen Währung massiv verteuern würden.

Was meinst Du? Was hältst Du von Lafontaines Vorschlag? Würde die Wiedereinführung lokaler Währungen Europa wirtschaftlich stabilisieren und die europäische Gemeinschaft stärken? Oder wäre sie das Ende eines gemeinsamen Europas? Denkst Du, dass Griechenland aus dem Euro ausscheiden wird oder geht das „griechische Drama“ nur in die nächste Runde? Oder wollte sich Lafontaine nur mit einem möglichst radikalen Vorschlag wichtig machen? Schreib mir Deine Meinung – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Das funktioniert auch ganz ohne lästige Anmeldung.