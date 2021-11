Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Anteil der positiven Corona-Tests legt weiter zu. Nach Angaben des Laborverbandes ALM vom Mittwoch waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 12,4 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 11,1 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen 1,1 Millionen Millionen PCR-Tests durchgeführt, 28 Prozent mehr als in der Vorwoche.

„Auch der Anteil derjenigen, die trotz Impfung einen positiven SARS-CoV-2-Test aufweisen, steigt dabei erwartungsgemäß an“, sagte ALM-Chef Michael Müller. Dies zeige, dass auch nach einer Impfung das Einhalten der bekannten Regeln wichtig sei.