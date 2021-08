Ringer Stäbler gewinnt Bronze im Leichtgewicht

Tokio (dts Nachrichtenagentur) – Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio hat Ringer Frank Stäbler die Bronze-Medaille im Leichtgewicht gewonnen. Der 32-Jährige konnte sich am Mittwoch im Kampf um Platz 3 gegen den Georgier Ramas Soidse durchsetzen. Gold und Silber wird später zwischen dem Iraner Mohammadreza Abdolhamid und dem Ukrainer Parvis Nasibow ausgekämpft.

Stäbler hatte über die sogenannte „Hoffnungsrunde“ den Kampf um Platz 3 erreicht, nachdem er das Viertelfinale gegen den Finalisten Abdolhamid verloren hatte. Für das deutsche Ringer-Team ist es die zweite Medaille in Tokio. Am Montag hatte Aline Rotter-Focken im Freistil-Schwergewicht der Frauen Gold gewonnen. Später gibt es noch für Denis Kudla in der Mittelgewichtsklasse die Chance auf Bronze.