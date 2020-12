RKI meldet mit 23.679 Neuinfektionen neuen Höchstwert

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen 23.679 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das ist die höchste in der bisherigen Pandemie veröffentlichte Zahl. Zudem sind es 7,4 Prozent mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche, als durch das RKI 22.046 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden waren.

Zahlen steigen seit 7 Tagen

Es ist der siebte Tag in Folge, dass die RKI-Zahlen höher sind als jeweils sieben Tage zuvor. Außerdem meldete das RKI nun 440 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Dabei ist aber stets unklar, ob sich die Todesfälle wegen oder nur mit dem Virus ereignen. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Donnerstagmorgen 4.291 Covid-19-Patienten intensiv behandelt.