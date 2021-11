Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Probleme am Berliner Flughafen BER kritisiert und vom Management einen detaillierten Lage-Bericht angefordert. „So ein Chaos am BER darf es nicht mehr geben“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Und weiter: „Die täglichen Hiobsbotschaften von Schäden und sogar Hygieneproblemen sind inakzeptabel.“

Scheuer hat deshalb einen detaillierten Lagebericht über den Flughafen-Betrieb bei der Geschäftsführung angefordert. „Leider habe ich nur eine oberflächliche, vierseitige Stellungnahme ohne Details erhalten, die ich so nicht annehmen werde“, sagte der CSU-Politiker.