Schwere Krise: Wann trennen sich CDU und CSU?

Der Streit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer um die Flüchtlingspolitik kann nach Einschätzung des Berliner Parteienforschers Oskar Niedermayer auch zu einer Trennung der Unions-Parteien führen: „Der Konflikt ist einer der schwersten, den die beiden Parteien je miteinander hatten“, sagte der Professor an der Freien Universität zu Berlin dem „Handelsblatt“. Zwischen Merkel und Seehofer habe sich der Konflikt inzwischen so weit hochgeschaukelt, dass es jetzt weniger eine Frage der Inhalte, sondern eher eine Frage der persönlichen Befindlichkeiten sei, warum die beiden nicht mehr zueinanderfinden. „Die beiden haben sich anscheinend zu viele Verletzungen gegenseitig zugefügt.“

Einmarsch der CDU in Bayern droht

Sollte der Streit weiter eskalieren und die CSU es auf die Spitze treiben, habe die CDU „Folterinstrumente“, die sie einsetzen könne, etwa indem sie einen eigenen Landesverband in Bayern gründe. „In Demut wird die CDU nicht verharren, wenn die CSU ihr die Freundschaft aufkündigt“, sagte Niedermayer. Umgekehrt könne die CSU ihre Drohung wahrmachen und sich bundesweit ausdehnen. „Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommen wird, weil es beiden schadet.“ Seehofer wisse, dass die absolute Mehrheit der CSU verloren wäre, „würde die CDU in Bayern einmarschieren und bei der nächsten bayrischen Landtagswahl antreten“. Das wolle er nicht riskieren.

Merkel muss Fehler einräumen, Seehofer muss auf Obergrenze verzichten

„Deswegen ist die Drohkulisse, die Seehofer aufgebaut hat, zwar immer größer, aber nie bis zur letzten Konsequenz getrieben worden.“ Niedermayer erinnerte zudem daran, dass die Union schon immer vor einer wichtigen Wahl „das Kriegsbeil wieder begraben“ habe. „Herr Seehofer müsste das Wort Obergrenze aus seinem Wortschatz streichen. Und Frau Merkel müsste einräumen, dass nicht jede ihrer Entscheidungen seit dem vergangenen Herbst richtig war“, sagte der Politik-Professor. „Wenn das geschieht, dann könnten die beiden in den meisten Fragen einen Konsens erreichen.“

So könnte die Union in den Wahlkampf gehen

Aus Niedermayers Sicht wäre es dann auch möglich, dass die Union mit einer „Komplementärstrategie“ in den Wahlkampf gehe. „Man einigt sich auf Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin und ein gemeinsames Wahlprogramm und ergänzt dieses mit einem Bayern-Plan der CSU, wo bestimmte Themen anders akzentuiert werden“, sagte er. Zusätzlich müsse Seehofer auch für die Wähler außerhalb Bayerns sichtbar sein. „Das kann dadurch geschehen, dass man sich darauf verständigt, dass er nach der Wahl einen Ministerposten bekommt. Oder man legt fest, dass die Union im Wahlkampf Merkel und Seehofer auch optisch auf Wahlplakaten als Tandem präsentieren, um konservative Wählerschichten anzusprechen“, erläuterte der Experte. Damit ließe sich das gesamte Wählerpotential verbreitern. „Die CSU würde die konservative Flanke abdecken und dadurch der AfD ein Stück weit Paroli bieten.“

Heiner Geißler: CDU wird zur Totengräberin der Union

Der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat die andauernden Angriffe der CSU auf Kanzlerin Angela Merkel wegen ihres Kurses in der Flüchtlingskrise scharf kritisiert. „Die CSU entwickelt sich zur Totengräberin der Union“, sagte Geißler der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. So etwas „Unsolidarisches“ habe er in seinem politischen Leben noch nicht erlebt.

CSU-Kritik ist unglaubwürdig

„Solche Angriffe auf die Schwesterpartei CDU hat es früher nie gegeben, selbst in den 80er Jahren bei Franz Josef Strauß nicht.“ Die Kritik der CSU sei „inkonsequent“, „doppelbödig“ und ihre Politik „unglaubwürdig“, weil die Partei der Flüchtlingspolitik im Bundestag und in der Bundesregierung immer „ohne Abstriche zugestimmt“ habe, andererseits in der Öffentlichkeit aber dagegen Stimmung mache. Die CSU-Forderung, Flüchtlinge aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis zu bevorzugen, bedeute „das Gegenteil dessen, was die christliche Botschaft bedeutet“, so Geißler. „Wer solche Vorschläge macht, hat sonntags in der Kirche nichts verloren und steht im Widerspruch sowohl zur Botschaft des Evangeliums, zum Papst als auch zur evangelischen Kirche.“

CSU auf einer geistigen Ebene mit Orban

Die CSU-Führung befinde sich auf „derselben geistigen Ebene wie die Orban-Partei in Ungarn und die Kaczynski-Partei in Polen.“ So etwas sei für die CDU absolut inakzeptabel. Geißler wandte sich explizit gegen eine Kursänderung Merkels in der Flüchtlingspolitik – trotz des Erstarkens der AfD und der Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern. So habe Merkel „fast alle relevanten geistigen und politischen Schichten Deutschlands auf ihrer Seite; einen großen Teil der kulturellen Szene, die katholische und evangelische Kirche, die Gewerkschaften, die Diakonie, die Caritas und die meisten Nicht-Regierungsorganisationen“, so Geißler.

Nein, wir schaffen es nicht?

„Wenn sie nun plötzlich sagen würde, `Nein, wir schaffen es doch nicht`, würde sie die geistig-politische Mitte in Deutschland verlieren und denselben Kapitulationsirrtum begehen, dem Horst Seehofer von Anfang an verfallen ist.“ Er habe die Kapitulation vor der historischen Herausforderung erklärt. „Aber eine politische Partei, die angesichts einer solchen Aufgabe sagt, wir schaffen das nicht, kann von vorneherein abdanken.“ Die Kanzlerin sei „keine Vorsitzende einer Kapitulantenpartei“, sagte Geißler weiter. „Die CDU hat noch nie kapituliert.“ Zugleich kritisierte Geißler den derzeitigen Kommunikationsstil der CDU. Diese müsse „endlich von der Defensive in die Offensive kommen und ihre Gegner, in diesem Fall auch die Führung der Schwesterpartei, angreifen“, sagte er. Zugleich müsse die Regierung die Bevölkerung besser über die „globalen Ursachen und den politischen Hintergrund der Flüchtlingskrise“ aufklären. Geißler forderte Merkel auf, ihre Position als Parteivorsitzende und Kanzlerin konsequenter wahrzunehmen.

CDU könnte gezwungen sein, in Bayern anzutreten

Wenn ein Bundesverkehrsminister wie Alexander Dobrindt (CSU) öffentlich gegen seine Regierungschefin Stellung beziehe, müsse ihn die Kanzlerin am anderen Tag entlassen, so Geißler. Zu latenten Drohungen aus der CSU, die Koalitionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen, sagte Geißler, dies werde am Ende nur der CSU schaden. „Dann bleibt der CDU gar keine andere Wahl, als bei der nächsten Bundestags- und Landtagswahl auch in Bayern anzutreten. Damit wäre das Hauptziel, das die CSU mit ihrem unsinnigen Kurs in der Flüchtlingspolitik erreichen will – nämlich die absolute Mehrheit in Bayern – endgültig Geschichte.“

CDU von AfD-Angst gejagt

Die CSU-Führung werde „gejagt von der Angst vor der AfD und ist geradezu in Panik“, so Geißler. „Mit Leuten, die Angst haben und Angst machen und vor Schwierigkeiten kapitulieren, kann man keine Politik machen.“ Zum Erstarken der AfD sagte der frühere Bundesminister und CDU-Generalsekretär weiter, wenn Merkel bei ihrer „pragmatisch-realistischen Linie“ bleibe und klarmache, dass die CDU „die einzige Partei in Deutschland und Europa“ sei, die in der Lage sei, „auf der Basis eines ethischen Fundaments diese historische Herausforderung zu beantworten“, dann werde der Erfolg der AfD nachlassen. „Ich bin sicher, dass die AfD ein temporäres Phänomen ist“, sagte der CDU-Politiker.

mit Material der DTS Nachrichtenagentur

Kommentar:

Als Angela Merkel im November 2005 Kanzlerin geworden ist, konnte man spüren, wie sehr das in konservativen Kreisen der Union für Unmut sorgte. „Warum brauchen wir jetzt eine Frau aus der DDR?“ sagte ein bayrischer CSU-Anhänger bei einer Spontanbefragung im Fernsehen und stand damit exemplarisch für eine Haltung des konservativen Flügels der Union – und insbesondere großer Teile der CSU. Sie kriechen aus ihren Löchern hervor Im Laufe der Jahre verstummte die Kritik. Merkel war zu populär, ihre Politik zu erfolgreich und ihre Wahlergebnisse zu beeindruckend. Das änderte sich mit der Flüchtlingskrise. Unpopuläre Entscheidungen haben die Zustimmung zur Kanzlerin und zur Politik der Union auf Talfahrt geschickt. Und da kriechen sie wieder aus ihren Löchern hervor – die alten, mundgerüchigen Männer, die solange geschwiegen haben. Sie wittern das Blut einer angeschossenen Kanzlerin und lauern nur darauf sie politisch zu zerfetzen. Waren es anfangs nur vorsichtige Attacken, um zu prüfen, wie wehrhaft Merkel noch ist, nehmen die Angriffe inzwischen immer mehr an Schärfe zu. Mit der vermeintlichen Bevölkerungsmehrheit im Rücken attackiert die CSU die Kanzlerin ganz offen. Wenn Merkel geht, stürzt die Union Es ist kaum vorstellbar, dass die Union mit dem derzeitigen Personal wieder zusammenfindet. Die einfachste Lösung für eine Rückkehr zur „Harmonie“ wäre ein Rücktritt Merkels. Das wäre aber auch der politische Kopfschuss für die nächste Wahl. Die Union hat keinen Kandidaten, der Merkel das Wasser reichen könnte und für die Union erneut einen Sieg einfahren kann. Es ist also zu befürchten, dass man sich so „durchzofft“. Die Zeit arbeitet dabei für Merkel. Je länger die Flüchtlingszahlen unten bleiben, desto mehr verliert sich die Kernforderung der CSU nach einer festen Obergrenze.

