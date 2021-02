SPD-Fraktionsvize fordert „intelligente Öffnungskonzepte“

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat eine konkrete Planung zur stufenweisen Lockerung der Corona-Auflagen gefordert. „Neben dem klaren Fokus auf die Reduzierung der Neuinfektionen und auf das dauerhafte Einpendeln des R-Wertes unter 1 brauchen wir dringend eine Diskussion über intelligente Öffnungskonzepte nach dem Grundsatz `Was können wir wann wie wieder öffnen`“, sagte Wiese dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Montagsausgaben). „Diese vorausschauende Planbarkeit anhand konkreter Kriterien erwarten die Bürger von uns.“

Wiese sagte, unter der Wiederöffnung ausgewählter Lebensbereiche müsse nicht automatisch der Infektionsschutz leiden: „Mit klarem Hygienekonzept, FFP2-Masken und mehr Schnelltests ist vieles denkbar“, sagte der SPD-Politiker dem RND. „Warum sollte so zum Beispiel ein Friseursalon nicht wieder öffnen, Urlaub in der Ferienwohnung zu Ostern denkbar oder ein Restaurant mit begrenzten Plätzen nicht wieder öffnen können“, so Wiese.