SPD will höhere Löhne für Leistungsträger in Pandemie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will höhere Löhne für Arbeitnehmer, die in der Pandemie besondere Lasten tragen. „Diejenigen, die seit über einem Jahr Corona-Pandemie unser Land am Laufen halten, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, in den Schulen und Kitas oder an den Supermarktkassen, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). „Sie haben mehr Respekt für ihre Arbeit verdient und das muss sich in besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen ausdrücken.“

Klingbeil warf CDU und CSU vor, Verbesserungen für Arbeitnehmer zu blockieren. Daher brauche es nach der Bundestagswahl neue Bündnisse, „mit denen wir Respekt in politisches Handeln übersetzen können“. Konkret forderte der SPD-Generalsekretär die Abschaffung der sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen und einen Mindestlohn von zwölf Euro.