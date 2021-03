Spotify will Werbegelder von TV und Radio abgreifen

New York (dts Nachrichtenagentur) – Dawn Ostroff, verantwortlich für die Inhalte bei Spotify, setzt auf Wachstum im globalen Podcast-Geschäft. Der Streaming-Gigant will Werbeplätze bieten, die klassischen Medien verloren gehen, sagte die Managerin dem „Spiegel“. Im Radio und Fernsehen landeten immer weniger Werbegelder, weil die Zuschauerzahlen sinken, Streamingdienste wie Netflix und Disney böten aber keine Werbeplätze an.

„Wenn man all diese Puzzleteile zusammennimmt, ergibt sich für uns eine große Chance“, so die New Yorkerin. Ostroff vormals Entertainment-Chefin beim US-Sender The CW und beim Medienunternehmen Condé Nast, gestaltet seit 2018 die inhaltliche Ausrichtung des Marktführers im Musik-Streaming, den der Schwede Daniel Ek 2008 gründete.