Textilverband fürchtet Pleitewelle

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Spitzenverband der Textilwirtschaft (BTE) erwartet nach der Insolvenz der Modekette Adler weitere Firmenpleiten in der Branche. „Adler wird nicht die einzige Insolvenz in der Modebranche bleiben“, sagte Axel Augustin, Sprecher des BTE, der „Bild“. Die Mode- und Schuhgeschäfte müssten in den nächsten Wochen eigentlich die neue Frühjahresware bezahlen, durch den Lockdown seien die Kassen aber leer.

„Da wirkliche Hilfen aus der Politik für die Branche ausbleiben, stehen zehntausende Geschäfte vor der Aufgabe und womöglich mehr als hunderttausend Mitarbeiter auf der Straße“, so der Sprecher.