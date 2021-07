TV-Entertainer Alfred Biolek gestorben

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Der langjährige TV-Moderator Alfred Biolek ist tot. Er starb am Freitag in seiner Kölner Wohnung im Alter von 87 Jahren, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Biolek wurde ab Ende der 1970er-Jahre mit Fernsehsendungen wie „Bio’s Bahnhof“, „Boulevard Bio“ oder „Alfredissimo“ bekannt.

Während er in seinen Talkshows für einen den Gästen gegenüber für heutige Verhältnisse besonders höflichen und respektvollen Fragestil bekannt war, machte er in Kochsendungen eines seiner Hobbys zum Beruf. Weniger bekannt war die umfangreiche unternehmerische Tätigkeit Bioleks, unter anderem als TV-Produzent für andere Künstler, aber auch eine Beteiligung an einem bekannten Kölner Restaurant. Daneben engagierte er sich unter anderem für Entwicklungshilfe in Afrika und gründete dafür eine eigene Stiftung.