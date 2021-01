Über 60.000 Personen gegen Coronavirus geimpft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der in Deutschland offiziell gegen das Coronavirus geimpften Personen ist auf über 60.000 angestiegen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch mit. Am Vorabend lag der bislang bekannte Wert bei 44.946 Personen, basierend aus Angaben des RKI und eigenen Abfragen der dts Nachrichtenagentur.

Nicht mit eingerechnet ist die Anzahl der Menschen, die schon in den letzten Monaten im Rahmen von Versuchsreihen geimpft wurden. Seit Samstag wurden in Sachsen-Anhalt erste Impfungen durchgeführt, am Sonntag startete die europaweite Kampagne.