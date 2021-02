US-Börsen weiter uneinheitlich – Gold und Öl schwächer

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Donnerstag den zweiten Tag in Folge keine klare Richtung gezeigt und wieder uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 31.430,70 Punkten berechnet, ein kleines Minus in Höhe von 0,02 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.915 Punkten 0,17 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.995 Punkten 0,18 Prozent stärker.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2131 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8243 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.826 US-Dollar gezahlt (-1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,39 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen zum Abend hin: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 60,86 US-Dollar, das waren 61 Cent oder 0,99 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.