US-Märkte ziehen DAX ins Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der DAX gegen Ende deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.932,97 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Den ganzen Tag schon war der DAX um die Nulllinie mal in den grünen, mal in den roten Bereich gerutscht, mit Öffnen der US-Märkte ging es aber deutlich nach unten.

Fresenius, Siemens und Deutsche Bank waren gegen den Trend bis kurz vor Handelsende deutlich im Plus, am kräftigsten bergab ging es zu diesem Zeitpunkt für die Aktien von Delivery Hero, die sonst zu den Krisengewinnlern zählen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2135 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8241 Euro zu haben.