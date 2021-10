Silver Spring (dts Nachrichtenagentur) – In den USA dürfen künftig schon Kinder ab 5 Jahren gegen Corona geimpft werden. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer bekommt eine entsprechende Zulassung, wie die Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mitteilte. Allerdings handelt es sich zunächst nur eine Erlaubnis für den „emergency use“, also eine Notfall-Zulassung.

Insgesamt habe der Impfstoff aber die Kriterien erfüllt, so die FDA. Die Immunantwort von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren sei vergleichbar mit der von 16- bis 25-Jährigen, heißt es in der Erklärung. In einer Studie habe der Impfstoff eine Wirksamkeit von 90,7 Prozent gegen das Coronavirus gezeigt. Bislang waren alle Corona-Impfstoffe in den USA erst ab 12 Jahren freigegeben – wie auch in Europa.