USA und Verbündete werfen China Hackerangriffe vor

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die Vereinigten Staaten und mehrere Verbündete werfen China offiziell vor, weltweit für mehrere Hackerangriffe verantwortlich zu sein. In einem Statement beschuldigte das Weiße Haus die chinesische Regierung am Montag, unter anderem „Auftragshacker“ einzusetzen. Diese sollen in der Vergangenheit auch für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen sein.

Teilweise Unterstützung bekamen die USA in ihren Anschuldigungen von der EU und der NATO. Chinas Aktivitäten im Cyberspace passten nicht zu ihrem angegebenen Ziel, ein „verantwortungsvoller Partner“ zu sein, so die US-Regierung. Als Reaktion kündigte das US-Justizministerium Anklage gegen vier Personen an, die für China Cyberangriffe durchgeführt haben sollen. Ziel seien Regierungen und Einrichtungen in Schlüsselsektoren wie Seefahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Bildung und Gesundheitswesen in mindestens einem Dutzend Ländern gewesen. Anlass für den Vorstoß der USA sind auch Angriffe auf Server von Microsoft Anfang des Jahres. Dabei sollen massenhaft E-Mails ausgespäht worden sein. Eine chinesische Hackergruppe wurde von US-Seite für die Attacke verantwortlich gemacht.