Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Gewerkschaft Verdi warnt angesichts der hohen Belastungen auf den Intensivstationen vor einem drohenden Exodus in der Pflege. „Viele Beschäftigte aus der Pflege haben ihrem Beruf massenhaft den Rücken gekehrt, obwohl sie ihn lieben“, sagte Verdi-Vorständin Sylvia Bühler der „Bild am Sonntag“. Die vierte Corona-Welle habe angesichts der jahrelangen hohen Belastung „das Fass zum Überlaufen gebracht“.

Neben den Berufsaussteigern beobachtet Bühler auch eine hohe Zahl von Pflegekräften, die ihre Arbeitszeit reduzieren und Auszubildende, die ihre Ausbildung abbrechen. „Uns droht ein regelrechter Exodus in der Pflege“, so Bühler. „Die Krankenversorgung in Deutschland ist gefährdet, nicht nur in der Pandemie, nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch darüber hinaus.“ An die künftige Regierung appelliert Bühler, die bisherigen Versäumnisse aufzuarbeiten und bedarfsgerechte Personalvorgaben für bessere Arbeitsbedingungen einzuführen.