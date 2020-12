Werbung für Corona-Warn-App kostet mehr als zehn Millionen Euro

Die Werbekosten für die Corona-Warn-App haben mittlerweile die Schwelle von zehn Millionen Euro überschritten. Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das berichtet die „Bild“ (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP. Demnach wurden bislang knapp vier Millionen Euro in digitale Bewerbung der App sowie zwei Millionen Euro in gedruckte Anzeigen sowie eine Million Euro in Fernsehwerbung investiert.

2,5 Millionen Euro kostete bislang die Außenwerbung und knapp eine Million Euro ging an Influencer, die die App auf Instagram, YouTube und Tiktok beworben haben, berichtet die „Bild“. Die Kosten würden kontinuierlich weiter steigen, da mehrere „Influencer“-Verträge noch nicht abgerechnet und Kosten für geplante TV-Spots bis zum 31. Dezember noch nicht mit einberechnet worden seien. „Eine umfassende Strategie zur Bewältigung der Corona-Pandemie und eine Verzahnung der einzelnen Maßnahmen sind nach wie vor nicht erkennbar“, sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin Katrin Helling-Plahr der „Bild“.