Wow: So stark lässt Streaming die Musikindustrie wachsen

Keine Spur von Krise! Die Umsätze mit digitaler Musik wachsen. Doch während die Single- und Alben-Downloads stagnieren, sind die Streams der Wachstumstreiber der letzten Jahre. Satte 108 Millionen Euro wurden 2014 allein in Deutschland mit Musikstreaming umgesetzt. Bereits in den beiden Vorjahren konnten die Umsätze durch Streaming verdoppelt werden. Inzwischen haben die Streams die Umsätze durch den Download von Einzelsongs überholt.

Sebastian Fiebiger: Was sagst Du zu den Zahlen? Nutzt Du auch Streaming? Einige Künstler haben sich in jüngster Vergangenheit ja darüber beschwert, dass sie am Streaming kaum etwas verdienen. Macht Dir das ein schlechtes Gewissen? Schreib mir Deine Meinung – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Das geht auch ganz ohne lästige Anmeldung.