Foto: Bundesgesundheitsministerium, über dts Nachrichtenagentur[/caption]

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Wegen der bisherigen Nicht-Benennung eines neuen Gesundheitsministers übt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak scharfe Kritik an der künftigen Ampel-Regierung. „Offenbar scheint dies der `Ampel` nicht so wichtig zu sein“, sagte er der „Rheinischen Post“. Das sei ein „verheerendes Zeichen angesichts der aktuellen Corona-Lage“.

Ziemiak sagte weiter, wer das Gesundheitsministerium übernehme, treibe auch ihn in diesen Tagen besonders um. Alles in allem sei bei der Ressortverteilung der Ampel-Parteien „von Aufbruch nichts zu sehen“. Das Gesundheitsministerium der künftigen Regierung fällt an die SPD. Die Besetzung ist noch offen. Offiziell sollen die SPD-Minister erst nach dem SPD-Parteitag am 4. Dezember benannt werden.