Kjufteta (andere Namen: Kjufte, Köfte, Kiufteta) sind gebratene Hackfleisch-Bällchen, die es auch in anderen Ländern und Kulturen Europas, Afrikas und Asiens gibt. Typisch bulgarisch ist allerdings die Würzung mit Bohnenkraut, was den Kjufteta den landestypischen Geschmack verleiht. In manchen Regionen Bulgariens werden Kjufte auch mit Zucchini und Kartoffeln zubereitet.

Zutaten

1 kg Gehacktes

2 Eier

1 Zwiebel

2 Scheiben Brot

Gewürze: Salz, Pfeffer, Bohnenkraut, Petersilie

Zubereitung

Das gehackte Fleisch wird mit den Gewürzen und Eiern vermischt. Die Zwiebel wird in kleine Stücke geschnitten und dazu gegeben.

Das Brot wird im Wasser gequollen, zerquetscht und zu der Mischung gegeben.

Alles wird mit 1-2 Esslöffel Bier oder Wasser gut vermischt, bis es eine homogene Masse ergibt. Die Mischung sollte man ca. 30 Min. ziehen lassen, so dass die Gewürze aufgenommen werden.

Dann werden runde Bällchen mit ca. 5 cm Durchmesser geformt und in der Pfanne gebraten.

