Flagschiff-Phone mit Absicherung gegen Display- und Flüssigkeitsschäden

ZTE hat am 2. Mai das Axon 10 Pro als neues Flagschiff-Phone in einer 4G- und 5G-Version auf den Markt gebracht. Die Geräte sind bei Mediamarkt, Saturn und Amazon erhältlich. Neben einem 6,47 Zoll Display, einem Snapdragon 855 und einer AI-Tripple-Kamera bietet das Gerät einen leisstungsstarken Akku für bis zu 11 Stunden intensiver Nutzung.

Umfangreiche Garantie & Versicherung

Was das Gerät aus der Masse der Highend-Phones heraushebt, sind die umfangreichen Garantieleistungen. So verfügt das Axon 10 Pro in Deutschland über eine Absicherung gegen die Beschädigung des Displays . Wird der Bildschirm durch äußere Einflüsse beschädigt, tauscht ZTE ihn innerhalb des ersten Monats nach dem Kauf einmalig aus.

Einen Flüssigkeitsschaden repariert ZTE sogar innerhalb des gesamten Gewährleistungszeitraums kostenfrei.

Für Schäden, die nicht durch den Bildschirm oder die Batterie verursacht wurden, bietet ZTE auch ein Jahr nach der gesetzlichen Gewährleistung einen kostenlose Reparaturservice.

Sebastian Fiebiger

Redaktion



Das ist ein toller Bonus, der die schlimmsten Handypannen abdeckt. Denn mal ehrlich! Es ist schon ein bisschen grausam, wenn einem das nagelneue Telefon herunterfällt und man einen dreistelligen Betrag in die Display-Raparatur investieren muss. Was denkst Du über das Thema? Schreib uns Deine Meinung! Das geht direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Sogar anonym und ganz ohne lästige Anmeldung.