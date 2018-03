Wir leben in einer Computersimulation und Gott ist ein Progammierer

Rot oder Blau? Du hast die Wahl! Dieser Artikel ist die rote Pille:

„Du wirst auf „home“ klicken, weiterleben wie bisher und glauben, was du glauben möchtest.“

„Liest Du weiter, wirst du ins Wunderland kommen und ich werde dir die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus zeigen. Ich will dir die Wahrheit zeigen – sonst nichts.“

Gott war ein Programmierer – ein schlechter! Die Welt ist voller Bugs…

Doch fangen wir ganz am Anfang an. Die Geschichten vom Urknall, der Evolution, der Zivilisation – alles Unsinn. Die Welt ist ein Computerprogramm. Aufklärungsfilme wie „Matrix“ oder „Vanilla Sky“ sollten auch dem letzten Ignoranten die Augen geöffnet haben. Was Religionen seit Jahrtausenden „Gottes Werk“ oder „Schicksal“ nennen, sind nichts weiter als simple Funktionen in einer Endlosschleife. Ein bißchen Gut, ein bißchen Böse und eine Portion Zufall – damit´s nicht so auffällt. Das Programm „Leben“ ist nicht so kompliziert, wie wir denken.

Die Zeichen sind mehr als deutlich:

Hast Du Dich nicht auch schon einmal gefragt, wie Dejavu´s entstehen? Ein Streich des menschlichen Gedächtnis, denkst Du? Lustig!

Und was ist mit den Dingen, die genau so passieren, wie wir uns das vorher hundert mal vorgestellt haben?

Kennst Du die „üblichen Verdächtigen“? Falsche Zwillinge – Doppelgänger? Menschen, die Dir immer wieder begegnen? Unterschiedliche Personen und dennoch kennst Du viele von der gleichen Sorte?

Wann hast Du das letzte Mal eine wirklich freie und ausgefallene Entscheidung getroffen? Nicht die, ob Du heute mal die blauen Schuhe anziehst oder bei Rot über die Straße gehst – sondern eine Entscheidung, die niemand von Dir erwartet hätte. Nicht einmal Du selbst? Die meisten Menschen treffen solche Entscheidungen selten oder nie!

Warum?

Die Frage nach dem „Warum“ ist einfach. All das hier, das wir stolz „unsere Welt“ nennen, ist programmiert. Wenn Du jetzt mit dem Kopf schüttelst, zieh Dir ein Nachhilfevideo rein! Die Titel habe ich Dir oben genannt. Glaub es oder nicht – auch Dein „Leben“ ist nur eine Subroutine im Programm. Keine Chance, auszubrechen. Du tickst im ewigen If-Then vor Dich hin.

Update: Diesen Beitrag habe ich 2004 geschrieben. Er sollte ein bisschen provozieren und dazu anregen, Dinge in Frage zu stellen. Ich freue mich, dass die „Simulationstheorie“ seitdem viele Prominente Unterstützer – wie bspw. Tesla-Gründer Elon Musk – gewonnen hat.

Sebastian Fiebiger: Die meisten „anderen Menschen“ sind auch nur Programme – darum ähneln sie sich so sehr. Vielleicht gehörst Du nicht dazu – Deine Katze auch nicht? Sag es mir! Im Kommentarsystem – gleich unter diesem Artikel. Das funktioniert ganz ohne Anmeldung. UND: die meisten Menschen würden dieser Aufforderung nicht nachkommen, sondern einfach weiterklicken und „Der spinnt doch“ denken. Bist Du anders? Bist Du der Auserwählte?