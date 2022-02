Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des 24. Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig 1:0 beim VfL Bochum gewonnen. Die Leipziger rücken damit auf den vierten Tabellenplatz vor, Bochum ist weiterhin Elfter. Beide Teams präsentierten sich am Sonntag bissig.

Sie neutralisierten sich von Beginn an im Mittelfeld. Auch im zweiten Durchgang traten die Mannschaften zweikampffreudig auf. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten sah es lange nach einer Punkteteilung aus. Christopher Nkunku konnte aber in der 82. Minute doch noch treffen und seinem Team so den Auswärtssieg sichern. Für Bochum geht es am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Freiburg weiter, Leipzig ist ebenfalls am Mittwoch im Pokal in Hannover gefordert.