Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Am 29. Spieltag in der Bundesliga hat RB Leipzig am Sonntagabend bei Bayer Leverkusen mit 0:2 verloren. Eigentlich machten die Leipziger kein schlechtes Spiel, verwerteten aber ihre Chancen nicht und hatten am Ende auch etwas Pech. Leverkusens Adam Hlozek traf kurz vor der Halbzeitpause (40.), kurz vor Schluss wurde Leipzigs Dominik Szoboszlai mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (85.), für die Gastgeber verwandelte Nadiem Amiri den folgenden Elfmeter (86.).

Im Kampf um die internationalen Plätze rutscht Leipzig auf Rang fünf, Leverkusen bleibt direkt dahinter auf der sechs.