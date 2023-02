Rostock (dts Nachrichtenagentur) – Am 21. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 mit 1:0 gewonnen. Phillip Tietz erzielte in der 78. Minute den schon längst verdiente Führung aus 16 Metern per Freistoß. Darmstadt bleibt damit unangefochtener Tabellenführer, Rostock rutscht auf Platz elf.