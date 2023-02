Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig 3:1 gewonnen. Schon in der ersten Minute gelang es Dawid Kownacki, Düsseldorf in Führung zu bringen. Christoph Klarer legte in der 25. Minute nach.

Braunschweig blieb zwar aktiv und konnte einen hohen Ballbesitz verzeichnen. Doch das einzige Tor für die Mannschaft zählt nach VAR-Auswertung als Eigentor des Düsseldorfer Torwarts Florian Kastenmeier, der in der 62. Minute eigentlich ein Tor durch Robin Krauße verhindern wollte. Jona Niemiec erzielte schließlich für Düsseldorf das 3:1. Im parallel laufenden Spiel gewann der Karlsruher SC gegen Jahn Regensburg 1:0. Damit rücken Düsseldorf und Karlsruhe auf die Plätze fünf und zehn der Tabelle vor. Braunschweig und Regensburg verharren auf den Plätzen 14 und 17.