Heidenheim (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 31. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim nur 0:0 gegen den 1. FC Magdeburg gespielt. Damit machen die Heidenheimer auf Rang zwei nur einen kleinen Schritt Richtung Aufstieg. Bei einem Sieg hätte ihr Vorsprung auf Platz drei bereits sechs Punkte betragen, so sind es lediglich vier.

Magdeburg steht unterdessen weiter im Tabellenmittelfeld. Zumindest im ersten Durchgang waren die Sachsen-Anhalter am Sonntag die aktivere Mannschaft, allzu viele Offensivaktionen gab es aber auf beiden Seiten nicht. Nach dem Seitenwechsel kam Heidenheim dann ins Rollen. Den Gästen gelang es kaum noch, für Entlastung gegen den Aufstiegsaspiranten zu sorgen. Lediglich durch Konter wurden sie zeitweise gefährlich. Am Ende konnten die Hausherren aber nichts aus ihrem Chancen-Wucher machen – es blieb bei der Punkteteilung. Für Heidenheim geht es am kommenden Sonntag in Paderborn weiter, Magdeburg ist am Freitag gegen Nürnberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig – SV Sandhausen 2:1, 1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern 3:3.