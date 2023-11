2. Bundesliga: Kiel verliert gegen Nürnberg

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg bei Holstein Kiel mit 2:0 gewonnen. Nach einer bis dahin weitgehend ausgeglichenen Partie konnten sich die Franken in der 68. Minute um den Strafraum der Norddeutschen festsetzen. Kanji Okunuki legte schließlich auf Tim Handwerker ab, dessen Schuss für Holstein-Keeper Timon Weiner unhaltbar abgefälscht wurde.

Die „Störche“ verstärkten in der Folge ihre Bemühungen, doch in der 77. Minute erhöhten die Gäste auf 2:0. Can Uzun vollendete einen Umschaltmoment der „Glubberer“ nach einem Vertikalpass von Lukas Schleimer eiskalt. Durch die Niederlage fallen die Kieler aus den Aufstiegsplätzen. Unterdessen gewann der SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 gegen Hansa Rostock. Den entscheidenden Treffer erzielte Ivan Prtajin erst in der 89. Minute. In der ersten Halbzeit hatte SVWW-Keeper Florian Stritzel einen Elfmeter gegen Christian Kinsombi pariert. In der dritten Partie des Nachmittags verlor der 1. FC Magdeburg mit 1:2 gegen den SV Elversberg.