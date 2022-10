Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des 14. Zweitligaspieltags haben sich St. Pauli und Darmstart 98 mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Darmstadts Frank Ronstadt brachte die Gäste in der 60. Minute in Führung, die Kiezkicker konnten keine zehn Minuten später durch Lukas Daschner ausgleichen (69. Minute). In der Tabelle bleibt Darmstadt zwar vorerst auf Rang eins der Tabelle, geht aber nun das Risiko ein, diese Position noch an diesem Wochenende abzugeben.

St. Pauli, eigentlich am Samstagabend über weite Strecken die bessere Mannschaft, ist auf Platz 13.