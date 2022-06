Bonn (dts Nachrichtenagentur) – In Bonn hat am Dienstag ein Mann vor dem Gebäude des Landgerichts einen abgetrennten menschlichen Kopf abgelegt. Er wurde von der Polizei festgenommen. Am Rhein wurde nach Angaben der Polizei außerdem eine Leiche entdeckt.

Womöglich ohne Kopf – die Polizei wollte einen Zusammenhang jedenfalls zunächst nicht ausschließen und kündigte eine Prüfung an. Die Hintergründe seien noch vollkommen unklar, hieß es. Eine Mordkommission werde nun eingerichtet, so die Polizei. Der Bereich um das Bonner Landgericht wurde abgesperrt, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt.