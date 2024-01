ADAC erwartet wenig Staus auf Autobahnen zum Jahreswechsel

Foto: Autobahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Der ADAC erwartet zum Jahreswechsel auf den Autobahnen in Deutschland wenig Staus. „Das letzte Wochenende des Jahres wird auf Deutschlands Autobahnen überwiegend ruhig verlaufen“, teilte der Automobilclub am Mittwoch mit. Aufgrund der Weihnachtsferien werde sich der Berufsverkehr am Freitag in Grenzen halten.

Am Samstag seien viele auf dem Weg zur Silvesterfeier oder in den Skiurlaub bzw. kämen von dort zurück. Belastet seien dann vorwiegend die alpennahen Fernreiserouten. Am Sonntag sei ebenfalls mit ruhigem Reiseverkehr zu rechnen. Seit jeher zähle der Silvestertag zu den stauärmsten des ganzen Jahres. Anders sehe es am Montag aus: Vor allem am Nachmittag und bis zum frühen Abend seien Staus zu erwarten. In Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt enden die Ferien, für viele Wintersportler endet der Weihnachtsurlaub. Zur Erleichterung des Reiseverkehrs gilt am 1. Januar deutschlandweit ein Lkw-Fahrverbot von 0 bis 22 Uhr. Im benachbarten Ausland sollte man längere Fahrzeit auf den Fernstraßen in die Wintersportgebiete, darunter der Tauernautobahn, Brenner- und Gotthard-Route, einplanen, rät der ADAC. Dasselbe gelte für die Heimreisespuren am Ende des langen Wochenendes. An den Grenzen sei mit Wartezeiten zu rechnen. Schwerpunkte der Kontrollen seien dabei die Hauptgrenzübergänge an den Autobahnen.