Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Russland-Aussagen von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sorgen für Streit in der Ampel-Koalition. Nachdem Kühnert sich skeptisch über Panzerlieferungen an die Ukraine geäußert hatte, sagte Djir-Sarai, dass Deutschland die Ukraine “gerade jetzt in dieser entscheidenden Phase unterstützen” müsse, “mit weiteren schnellen Lieferungen insbesondere schwerer Waffen und in Abstimmung mit unseren Partnern”. Djir-Sarai sagte der “Bild” in Richtung Kühnert: “Ich würde mir wünschen, dass diese Notwendigkeit endlich auch von allen Akteuren in der SPD anerkannt wird.”

Man dürfe “niemals vergessen, dass Russland der Aggressor ist”, erinnerte Djir-Sarai seinen SPD-Amtskollegen. “Russland hat die Ukraine angegriffen, nicht anders herum. Die Ukraine hat ein Recht darauf, ihr Territorium gegen die Angreifer zu verteidigen.” Kühnert hatte bei “n-tv” erklärt, dass man Russland durch weitere Waffenlieferungen nicht animieren dürfe, etwas Irrationales zu tun. Mit dieser Aussage löste er eine Welle der Kritik aus.