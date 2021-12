Die Vorsitzende des Amtsärzte-Bundesverbandes, Ute Teichert, beklagt eine dramatische Lage in den Behörden. Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – „Die Gesundheitsämter sind absolut am Limit“, sagte sie der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe). „Die Kontaktpersonennachverfolgung ist in vielen Ämtern aufgrund der schieren Masse ausgesetzt.“

„Wir haben keinen Durchblick mehr“

Auch die tagesaktuelle Eingabe der Fallzahlen werde teils nicht mehr bewältigt. Die Amtsärzte-Chefin forderte alle, die jetzt in die Gesundheitsämter hineingehen könnten, wieder an Bord zu holen. „Das heißt eben auch die Bundeswehr. Das hat ja schon einmal gut geklappt. Wir brauchen zusätzlich Containment-Scouts, Studierende, Beschäftigte aus den anderen Verwaltungsbereichen – wie in den ersten drei Wellen.“ Teichert verlangte zudem flächendeckende Kontaktreduzierungen: „Wir sind lange über den Punkt hinaus, wo wir das differenzieren könnten. Das Virus verbreitet sich unkontrolliert in der Bevölkerung und wir haben keinen Durchblick mehr, wo die Erkrankungen am meisten weiterverbreitet werden.“