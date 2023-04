Berlin/Khartum (dts Nachrichtenagentur) – Das Auswärtige Amt hat die Ankündigung eines Waffenstillstandes in Sudan begrüßt. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag: “Wir begrüßen die Ankündigung eines erneuten dreitägigen Waffenstillstands zwischen den sudanesischen Streitkräften und den Rapid Support Forces und fordern die Konfliktparteien nachdrücklich auf, den Waffenstillstand vollständig einzuhalten. Deutschland unterstützt den Vorschlag eines Komitees zur dauerhaften Beendigung der Kampfhandlungen und zur humanitären Koordinierung, unter Beteiligung ziviler Akteure und Parteien, und begrüßt die Vermittlungsbemühungen von internationalen und regionalen Akteuren in dieser Hinsicht.”

Die sudanesischen Akteure müssten den angekündigten Waffenstillstand nutzen, um ein solches Gremium zu gründen, “das die Voraussetzungen schafft für einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Verbesserung der humanitären Lage”, so der Sprecher. Deutschland stehe “weiterhin an der Seite der Menschen im Sudan, die seit Jahren für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit auf die Straße gehen und große Hoffnung in den politischen Prozess hin zur Demokratie gesetzt hatten”, so das Auswärtige Amt.