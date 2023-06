Bericht: Neue Hubschrauber für Bundeswehr werden deutlich teurer

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundeswehr will offenbar 60 neue schwere Transporthubschrauber des Typs Chinook kaufen – für fast zwei Milliarden mehr als ursprünglich geplant. Am Freitag verschickte die Bundesregierung an den Haushaltsausschuss des Bundestages ein entsprechendes vertrauliches Papier, aus dem die Zahlen hervorgehen und über das „Business Insider“ berichtet. Insgesamt sollen demnach für die 60 Hubschrauber über sieben Milliarden inklusive Umsatzsteuer ausgegeben werden, dazu kämen fast 750 Millionen Euro für notwendige Umbauarbeiten auf den Flugplätzen.

Macht zusammen: rund acht Milliarden Euro. Finanziert werden solle das Projekt aus dem 100 Milliarden Euro schweren sogenannten „Sondervermögen“ der Bundeswehr, wobei letzte Details noch nicht ganz klar seien, heißt es in dem Dokument an die Haushälter.