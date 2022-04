Stockholm (dts Nachrichtenagentur) – Schweden will offenbar bereits im Sommer eine Mitgliedschaft in der NATO beantragen. Die schwedische Premierministerin Magdalena Andersson habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, berichtet die Tageszeitung „Svenska Dagbladet“. Der Beitritt zum Verteidigungsbündnis könnte demnach bereits im Juni stattfinden.

Der Antrag könnte beim NATO-Gipfel in Madrid erfolgen. Ein NATO-Beitritt Schwedens sowie Finnlands galt lange als ausgeschlossen. Seit der Invasion Russlands in der Ukraine hatte sich das Stimmungsbild in beiden Ländern aber gewandelt. Eine NATO-Bewerbung Finnlands wird wie die von Schweden im Juni erwartet.