CDU-Generalsekretär hält GroKo in Bremen für möglich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Generalsekretär Mario Czaja hält eine rot-schwarze Koalition in Bremen für eine realistische Möglichkeit. Laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sei eine klare Verabredung für mehr innere Sicherheit „sehr viel stärker mit der CDU zu erreichen“, sagte Czaja am Montagmorgen dem Fernsehsender „Welt“. Man müsse schauen, „ob er die Kraft hat“, sich über seine Partei „hinwegzubewegen“.

Der CDU-Generalsekretär erinnerte daran, dass auch in Berlin „viele nicht geglaubt haben, dass es zu einer schwarz-roten Koalition kommt“. Am Ende hätten sich aber die Mitglieder und Parteiführungen dafür entschieden. Dies wäre auch für Bremen ein guter Weg, „aber am Ende liegt diese Entscheidung bei Herrn Bovenschulte und nicht bei uns“, so Czaja. Er appelliere an den Bürgermeister, sich für eine „stabile Regierung“ zu entscheiden.