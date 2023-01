Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Generalsekretär Mario Czaja will Deutsch zur einzigen Sprache auf Schulhöfen machen. Es solle “konsequent darauf geachtet werden, dass in den Schulen vor allem Deutsch gesprochen wird. Es geht nicht, dass auf den Schulhöfen andere Sprachen als Deutsch gesprochen werden”, sagte Czaja der “Welt” (Mittwochsausgabe).

Dazu müssten Schulen, gerade dort, wo viele Migranten lebten, gestärkt werden. “Durch Sozialarbeiter, Sprachmittler und Sozialpädagogen.” Diese müssten Czaja zufolge mit den Lehrkräften und Schulleitungen dafür sorgen, dass die Schüler Deutsch sprechen. “Ansonsten entstehen schon in den Schulen Parallelgesellschaften”, sagte der CDU-Generalsekretär. “Kinder, die kein Deutsch sprechen, sollten vor der Einschulung verpflichtend eine Kita oder eine Vorschule mit Sprachunterricht besuchen müssen.” Wer sich nicht auf Deutsch verständigen könne, werde seiner Ansicht nach nur schwer Teil der Gesellschaft. Auch in den Schulen müsse es für Kinder aus Migrantenfamilien falls erforderlich mehr Sprachunterricht geben, so Czaja. Neben dem Unterricht müsse der Fokus auf entsprechendes Sprachtraining gelegt werden, “um im Schulalltag möglichst schnell Deutschkenntnisse zu vermitteln”, sagte der CDU-Politiker.