Chipkonzern TSMC beschließt Bau von Halbleiterfabrik in Dresden

Foto: Dresden bei Nacht (Archiv), über dts Nachrichtenagentur[/caption]

Hsinchu/Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Der taiwanesische Chipkonzern TSMC will in Dresden eine neue Halbleiterfabrik bauen. Der Vorstand des Unternehmens gab am Dienstag wie im Vorfeld erwartet grünes Licht für die Milliardeninvestition. Zuvor hatte es bereits entsprechende Medienberichte über den bevorstehenden Beschluss gegeben.

Der Bund will den Fabrikbau demnach mit fünf Milliarden Euro unterstützen. Die Finanzierung soll über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) des Bundes erfolgen. Die Entscheidung, ob die Förderung genehmigt wird, muss am Ende die EU-Kommission treffen.