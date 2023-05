Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contests 2023 tippt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) auf einen Außenseiter. “Ich halte die Daumen für Belgien”, sagte sie der Funke-Mediengruppe. Belgien schickt den Sänger Gustaph mit dem Lied “Because of You” zum ESC nach Liverpool.

Sie habe alle Songs heruntergeladen und angehört: “Belgien hat mir gut gefallen, Frankreich hat mir auch gut gefallen”, so die Grünen-Politikerin, die den ESC seit Jahren verfolgt und sich selbst als “gnadenlosen Grand-Prix-Fan” bezeichnet. Wie zum Teil schon in den vergangenen Jahren wird die Kulturstaatsministerin den Song Contest 2023 bei einer Party ihrer Partei verfolgen – diesmal in Bremen, wo am nächsten Tag gewählt wird.