Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche weiter deutlich gestiegen.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren 21,2 Prozent aller durchgeführten Tests positiv. In der Vorwoche waren es 19,9 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 1,84 Millionen PCR-Tests durchgeführt, etwa fünf Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 179 Labore betrug in der vergangenen Woche rund 2,16 Millionen Corona-Tests. Sie waren zu 85 Prozent ausgelastet. Laut ALM steigt die Kapazität in der laufenden Woche auf 2,20 Millionen PCR-Tests und damit zwei Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aulastung zu hoch

Der Verband beklagte erneut, dass die Auslastung der Labore dauerhaft zu hoch sei. „In Ländern wie Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg oder Thüringen steht die Ampel nun schon seit längerer Zeit wieder auf Rot“, sagte ALM-Vorstand Evangelos Kotsopoulos. „Und auf Dauer sind auch 85 Prozent Auslastung im Bundesdurchschnitt nicht unbegrenzt machbar, zumal neben der Covid-19-Diagnostik die medizinische Versorgung der Bevölkerung mit Labordiagnostik sicherzustellen ist.“ Die Gefahr bestehe, dass bei einer Auslastung nahe oder regional oberhalb der Maximalgrenze schon bei kleineren Ausfällen von Personal oder Geräten die Befundlaufzeiten auf mehrere Tage steigen.