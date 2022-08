Brentwood (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Filmregisseur Wolfgang Petersen ist tot. Der gebürtige Emdener starb bereits vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren in der kalifornischen Stadt Brentwood an einer Krebserkrankung, berichten mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend unter Berufung auf seine Produktionsfirma. Der Regisseur erntete 1981 mit dem U-Boot-Drama „Das Boot“ Weltruhm, wofür er allein sechsmal für den Oscar nominiert wurde.

Nach dem Riesenerfolg heuerte er in Hollywood an, drehte erfolgreiche Blockbuster wie „Outbreak – Lautlose Killer“, „Der Sturm“ oder „Troja“. Insgesamt wurde er 15mal für den Oscar nominiert.