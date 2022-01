Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat auch am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 16.135 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die Anleger sind mit Blick auf die erwartete Omikron-Welle offenbar weiter optimistisch. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Daimler, Porsche und Volkswagen. Auch die Auto-Werte Continental und BMW legen deutlich zu. Die Aktien von Hellofresh, Delivery Hero und Zalando sind aktuell die Schlusslichter. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 29.301,79 Punkten geschlossen (+1,77 Prozent). Der Ölpreis stieg am Dienstagmittag: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 79,62 US-Dollar. Das waren 64 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.