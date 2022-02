Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.450 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Fast alle Werte befinden sich aktuell im grünen Bereich. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Porsche, Mercedes-Benz und Qiagen. Abschläge gibt es nur bei den Aktien der Deutschen Bank. Der US-Finanzinvestor Cerberus hatte zuletzt weitere Anteile an dem Geldhaus verkauft. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.579,87 Punkten geschlossen (+1,08 Prozent).