Dax legt zu – Hoffnung auf Stabilisierung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenbeginn hat der Dax nach einem freundlichen Start einen Teil seiner Gewinne abgeben müssen. Zum Ende des Xetra-Handels wurde der Index mit 14.717 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss. Die größten Gewinne gab es bei Siemens Energy, MTU und der Porsche Holding.

Die größten Verluste gab es bei Infineon. „Dass sich nach einer weiteren verlustreichen Handelswoche heute Morgen zunächst keine Verkaufsstimmung an der Frankfurter Börse einstellte, macht grundsätzlich Hoffnung auf eine Stabilisierung im Deutschen Aktienindex“, sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. „Doch mit der dann einsetzenden Erholung war kurz vor der 14.800-Punkte-Marke Schluss, auch weil der positive Anfangstrend an der Wall Street nicht lange Bestand hatte.“ Der Dax sei in Sachen Korrektur noch lange nicht über den Berg, so Oldenburger. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0607 US-Dollar (+0,43 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9428 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 88,04 US-Dollar, das waren 2,44 Dollar oder 2,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.