Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die DAX hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im Plus gehalten, einen Teil der Gewinne aber wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.230 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent gegenüber Freitagsschluss. Überdurchschnittlich im positiven Bereich lagen zwischenzeitlich die Aktien von Hellofresh und Zalando, die sich an der Spitze der Kursliste absetzten.

Leicht im Minus rangierten unter anderem die Papiere von Eon und der Hannover Rueck. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0580 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9452 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.838 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 55,85 Euro pro Gramm.