Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Mittwoch nach den heftigen Verlusten vom Vortag zunächst einen Erholungsversuch gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.645 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 2,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Fast alle Werte legten zu, nur bei den Papieren von Adidas gab es einen leichten Abschlag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0259 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9748 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg nach dem deutlichen Einbruch vom Vortag wieder. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 104,80 US-Dollar. Das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.