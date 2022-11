Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:15 Uhr wurde der DAX mit rund 13.520 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Im Fokus stehen unter anderem die Geschäftsergebnisse mehrerer Unternehmen. Mit Bayer, der Deutschen Post, Henkel, der Münchener Rück und Porsche öffnen insgesamt fünf DAX-Konzerne ihre Bücher. Davon rangierten zunächst die Aktien der Münchner Rück entgegen dem Trend im Plus. Die Papiere von Henkel und der Deutschen Post ließen unterdessen deutlich nach. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 0,9992 US-Dollar (-0,26 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0008 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 97,62 US-Dollar. Das waren 30 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.